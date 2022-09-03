Auxerre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ligue 1'in 6. haftasında Auxerre ile milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya kozlarını paylaşacak. Peki, Auxerre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Auxerre - Marsilya maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 13:00
Ligue 1'in 6. haftasında Auxerre ile Marsilya kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Auxerre, topladığı 7 puanla 9. sırada bulunuyor. 13 puanı bulunan Marsilya ise 3. sırada yer alıyor.
AUXERRE - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ligue 1'in 6. haftasında oynanacak Auxerre - Marsilya maçı 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak ve beIN CONNECT'ten canlı yayınlanacak.
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