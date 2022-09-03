Auxerre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Auxerre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligue 1'in 6. haftasında Auxerre ile milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya kozlarını paylaşacak. Peki, Auxerre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Auxerre - Marsilya maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 13:00