Viktoria Köln 0-5 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Bayern Münih, Almanya Kupası son 32 turu maçında Viktoria Köln'ü 5-0 mağlup etti. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Ryan Gravenberch, 45+1. dakikada Mathys Tel, 53. dakikada Sadio Mane, 67. dakikada Jamal Musiala ve 82. dakikada Leon Goretzka kaydetti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 01.09.2022- 00:25
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Ryan Gravenberch, 45+1. dakikada Mathys Tel, 53. dakikada Sadio Mane, 67. dakikada Jamal Musiala ve 82. dakikada Leon Goretzka kaydetti.
Bayern Münih, bu sonuçla turu geçen taraf oldu.
Lige de fırtına gibi başlayan Bayern Münih, ligde oynayacağı Union Berlin maçıyla yoluna devam edecek.