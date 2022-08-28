Nantes 3-1 Toulouse (MAÇ SONUCU-ÖZET) Mostafa Mohamed fark yarattı
Fransa'da 4. hafta maçında Nantes sahasında Toulouse'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti. Galatasaray'dan Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed ise maça damga vurdu. Mısırlı forvet maçta 1 gol, 1 asist üretti.
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Yayın Tarihi: 28.08.2022- 15:57 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022- 16:16
Galatasaray'dan Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed ise maça damga vurdu.
Mısırlı forvet maçta 1 gol, 1 asist üretti. Nantes'ın diğer golünü Simon kaydetti.
Konuk ekibin tek golü ise Zakaria'dan geldi.
Bu sonucun ardından Nantes puanını 5 yaparken, Toulouse ise 5 puanda kaldı.