Köln - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Köln ile Stuttgart Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Köln - Stuttgart maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Köln - Stuttgart karşılaşmasının detayları haberimizde...

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Almanya Bundesliga'da 3. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Köln ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Köln - Stuttgart MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Köln - Stuttgart maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 2'te canlı yayınlanacak.