Transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig devi Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu.
Fanatik'in haberine göre, Halil Dervişoğlu 1 yıllığına Burnley'e kiralık olarak transfer oldu. Transferde herhangi bir opsiyon bulunmuyor.
Milli golcünün adı Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Championship'te Hull City ile de anılıyordu.
3 milyon Euro piyasa değeri olan milli futbolcu Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 34 maçta 5 gol ve 1 asiste imza attı.