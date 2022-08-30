Son dakika transfer haberleri: Son iki sezonda kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve 2022/2023 sezonu için adı Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Hull City ile anılan Halil Dervişoğlu, İngiltere Championship ekibi Burnley ile anlaşma sağladı.

Transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig devi Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu.

Fanatik'in haberine göre, Halil Dervişoğlu 1 yıllığına Burnley'e kiralık olarak transfer oldu. Transferde herhangi bir opsiyon bulunmuyor.

Milli golcünün adı Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Championship'te Hull City ile de anılıyordu.

3 milyon Euro piyasa değeri olan milli futbolcu Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 34 maçta 5 gol ve 1 asiste imza attı.