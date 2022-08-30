BEŞİKTAŞ HABERİ: Hollanda'da Wout Weghorst'a büyük övgü!
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah beyazlıların yıldız golcüsü Wout Weghorst, Sivas karşısında ortaya koyduğu performansla büyük övgü topladı. 30 yaşındaki forvetin başarılı performansı, ülkesi Hollanda'da da takdir gördü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.08.2022- 15:29
'WEGHORST BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERİYOR'
Hollanda basınında yer alan haberlerde, "Wout Weghorst, yeni kulübü Beşiktaş'ta iyi performans sergilemeye devam ediyor. Burnley'den kiralanan forvet, Sivasspor maçında 1 gol ve 1 asistle büyük pay sahibi oldu. Weghorst, asistleri ve golleriyle Beşiktaş'a büyük katkı veriyor" ifadeleri dikkati çekti.
'İSABETLİ BİR TRANSFER OLDUĞUNU GÖSTERDİ'
Yine Hollanda basınındaki bazı spor sitelerinde Weghorst'un Beşiktaş'a etkisinden bahsedilirken, "Beşiktaş için isabetli bir transfer olduğunu gösterdi. Weghorst atmaya, attırmaya devam ediyor" denildi.