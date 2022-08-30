Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 4. hafta maçında Sassuolo sahasında Milan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sassuolo - Milan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Milan maçı 30 Ağustos Salı günü saat 19.30'da yapılacak karşılaşmayı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

SASSUOLO - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo

Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos

Milan

Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud