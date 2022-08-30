İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 4. hafta maçında Inter sahasında Cremonese'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Inter - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Inter - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Cremonese maçı 30 Ağustos Salı günü saat 21.45'te yapılacak karşılaşmayı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

INTER - CREMONESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter Milano

Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Dimarco, Gagliardini, Brozovic, Barella, Dumfries; Martinez, Dzeko

Cremonese

Radu; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Baez, Pickel, Escalante, Valeri; Dessers, Zanimacchia, Okereke