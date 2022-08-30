Leeds United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Leeds United sahasında Everton'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leeds United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. haftada Leeds United ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Everton 30 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak karşılaşmayı canlı yayınlayacak kanal bulunmuyor.

LEEDS UNITED - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United

Meslier; Kristensen, Koch, Llorente, Struijk; Roca, Adams; James, Aaronson, Harrison; Rodrigo

Everton

Pickford; Keane, Coady, Tarkowski; Patterson, Davies, Iwobi, Mykolenko; Gordon, Maupay, Gray