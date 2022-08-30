Rangers 3-1 Queen South (MAÇ SONUCU-ÖZET) Rıdvan Yılmaz ilk asistini yaptı

Rangers ile Queen South, İskoçya Lig Kupası ikinci tur maçında kozlarını paylaştı. Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip tur atlayan taraf oldu.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Robbie Ure, 24 ve 86. dakikada Scott Arfield kaydetti. Queen South'un tek golü 17. dakikada Lee Connelly'den geldi.

RIDVAN YILMAZ ASİST YAPTI!

Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, yeni takımıyla ilk asistini yaptı.Sol kanattan çok iyi bir bindirme yapan genç yıldız, yerden çıkardığı pasla Scott Arfield'a gol vuruşunu yaptırdı.