Fransa Ligue 1'de 4. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Nantes ile Toulouse heyecanlı karşılaşmaya hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Nantes - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Nantes - Toulouse karşılaşmasına dair merak edilenler...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nantes ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nantes - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Toulouse maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 14.00'te beIN Sports 2 MAX ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

Nantes - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

NANTES - TOULOUSE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nantes

Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Fabio, Blas, Moutoussamy, Chirivella, Merlin; Mohamed, Simon

Toulouse

Dupe; Desler, Rouault, Nicolaisen, Diarra; Dejaegere, Spierings, Van den Boomen; Ratao, Aboukhlal, Dallinga