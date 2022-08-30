QPR ile Hull City, İngiltere Championship'in 7. hafta maçında kozlarını paylaştı. Loftus Road'da oynanan mücadelede hakem Steve Martin düdük çaldı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. QPR'ye galibiyeti getiren gollleri Chair, Laird ve Willock kaydetti. Hull City'nin tek golü Tyler Smith'ten geldi.

Bu sonuçla QPR puanını 11'e yükseltti ve Hull City ile puanını eşitledi.

İngiltere Championship'in 8. haftasında QPR deplasmanda Swansea City'nin konuğu olacak. Hull City ise sahasında Sheffield United'ı ağırlayacak.