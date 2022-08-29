TRANSFER HABERLERİ: Alexander Sörloth kiralık olarak Real Sociedad'da!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad, bonservisi RB Leipzig'de bulunan ve adı Türk takımlarıyla anılan Alexander Sörloth'u 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. | Transfer haberleri

Son dönemde ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu. Bonservisi Leipzig'de bulunan Norveçli golcü, İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'a kiralandı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Sociedad, Sörloth'la 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sörloth geçen sezon da kiralık olarak Real Sociedad'da oynamıştı.

26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Sociedad formasıyla 44 resmi maçta 8 gol atmıştı.