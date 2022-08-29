Transfer haberi: İspanya La Liga ekibi, Manchester United ile yollarını ayıran ve boşta olan Edinson Cavani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Valencia, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Uruguaylı oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı.



İspanyol ekibi Edinson Cavani ile 2 yıllık anlaşmaya vardı ve transferi resmen açıkladı.

F.BAHÇE İÇİN MAXI GOMEZ'İN YOLU AÇILDI

Cavani'nin Valencia'ya imza atmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Maxi Gomez'in de önünde hiçbir engel kalmadı. Sarı lacivertliler bu transferi bitirmek için artık saatleri sayıyor.



Edinson Cavani, Manchester United formasıyla çıktığı 59 maçta, 19 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.