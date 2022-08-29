İspanya La Liga devi Barcelona'da top koşturan Pierre-Emerick Aubameyang'a silahlı soygun düzenlendi. 33 yaşındaki Gabonlu santrforun kasayı açana kadar darp ve ailesinin tehdit edildiği kaydedildi. İşte detaylar...

İspanya La Liga ekibi Barcelona'da forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang'a soygun düzenlendi.

fotomac.com.tr editörü Ömer Aykut Özaşkın'ın derlediği habere göre; Aubameyang'ın evine giren soyguncuların, mücevher çaldığını ve kasadaki parayı çalabilmek için Aubameyang ve eşini silahla korkuttuğu ifade edildi. Soygunun, 29 Ağustos günü, sabaha karşı gerçekleştiği bildisine yer verildi.

Öte yandan İspanyol polisinin, olay sonrası inceleme başlattığı ve soygunları bulmak için tüm birimleri devreye soktuğu ifade edildi.