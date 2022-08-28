Fransa Ligue 1'de 4. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Reims ile Lyon heyecanlı karşılaşmaya hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Reims - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Reims - Lyon karşılaşmasına dair merak edilenler...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Reims ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Reims - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Lyon maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 18.05'te beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

Reims - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

REIMS - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Reims

Pentz; Abdelhamid, Faes, Gravillon; Locko, Zeneli, Munetsi, Cajuste; Doumbia; Balogun, Toure

Lyon

Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico; Paqueta, Caqueret, Tolisso; Tete, Lacazette, Ekambi