Fransa Ligue 1'de 5. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Strasbourg ile Nantes heyecanlı karşılaşmaya hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Strasbourg - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Strasbourg - Nantes karşılaşmasına dair merak edilenler...

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Strasbourg ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Strasbourg - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Nantes maçı 31 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.