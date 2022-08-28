Fransa Ligue 1'de 4. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Troyes ile Angers heyecanlı karşılaşmaya hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Troyes - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Troyes - Angers karşılaşmasına dair merak edilenler...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Troyes ile Angers karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Troyes - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TROYES - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Troyes - Angers maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 16.00'dabeIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

Troyes - Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TROYES - ANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Troyes

Gallon; T. Balde, Palmer-Brown, Rami, Larouci; Odobert, Chavalerin, Dingome, Tardieu, M. Balde; Ugbo

Angers

Bernardoni; Bamba, Hountondji, Blazic, Doumbia; Capelle, Mendy; Thioub, Ounahi, Boufal; Salama