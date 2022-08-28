Fransa Ligue 1'de 4. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Lorient ile Clermont heyecanlı karşılaşmaya hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Lorient - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Lorient - Clermont karşılaşmasına dair merak edilenler...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lorient ile Clermont karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lorient - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LORİENT - CLERMONT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - Clermont maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

Lorient - Clermont maçını canlı takip etmek için tıklayın...

LORİENT - CLERMONT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lorient

Mvogo; Kalulu, Talbi, Laporte, Le Goff; Abergel, Le Fee; Ouattara, Ponceau, Lauriente; Kone

Clermont

Diaw; Seidu, Wieteska, Ogier, Borges; Gastien, Gonalons; Khaoui, Cham, Allevinah; Andric