Bundesliga 2'nin 6. haftasında haftasında Kaiserslautern ile Magdeburg kozlarını paylaştı.
İki takım, sahadan 4-4'lük beraberlikle ayrılarak sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Kaiserslautern'in gollerini 7. dakikada Terrence Boyd, 40. dakikada Boris Tomiak, 47. dakikada Phillip Hercher ve 66. dakikada penaltıdan Mike Wunderlich kaydetti. Magdeburg'un golleri ise 11 ila 22. dakikalarda Moritz Kwarteng, 17. dakikada Mohamed El Hankouri ve 79. dakikada Boris Tomiak'tan (k.k.) geldi.
Kaiserslautern bu sonuçla puanını 11'e yükseltti. Magdeburg ise puanını 4'e çıkardı.