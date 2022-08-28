Gent 1-2 Antwerp (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Belçika Ligi 6. haftasında Antwerp deplasmanda Gent'i 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 15. dakikada Vincent Janssen ve 27. dakikada penaltıdan Michael Frey kaydetti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 28.08.2022- 16:39
GHELAMCO-arena'da oynanan mücadeleyi Antwerp 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Vincent Janssen ve 27. dakikada penaltıdan Michael Frey kaydetti. KAA Gent'in tek golü 10. dakikada Kums'tan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Antwerp puanını 15'e yükseltti. KAA Gent ise 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Antwerp, Westerlo'yu konuk edecek. KAA Gent ise Charleroi deplasmanına gidecek.