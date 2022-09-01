Serie A'nın 4. haftasında Atalanta ile Torino kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, rakibini 45+4 (p), 47 ve 84. (p) dakikalarda penaltıdan Teun Koopmeiners'ın attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
MERİH 11'DE BAŞLADI, EMİRHAN SÜRE ALMADI
Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan genç futbolcu Emirhan İlkhan ise yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almadı.
Atalanta bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Torino ise 7 puanda kaldı.