Fransa Ligue 1'de 4. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Brest ile Montpellier heyecanlı karşılaşmaya hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Brest - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Brest - Montpellier karşılaşmasına dair merak edilenler...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Brest ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Brest - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Montpellier maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

Brest - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BREST - MONTPELLIER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brest

Bizot; Duverne, Dari, Chardonnet, Brassier; Magnetti, Belkebla, Lees-Melou; Honorat, Belaili, Le Douaraon

Montpellier

Omlin; Sacko, Cozza, Sakho, Sainte-Luce; Nordin, Ferri, Chotard, Leroy, Khazri; Wahi