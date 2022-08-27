Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 3. hafta karşılaşmasında, Spezia ile Sassuolo kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Spezia ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZIA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Sassuolo maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak yayınlayan kanal bulunmamaktadır.

Spezia - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

SPEZIA - SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Spezia

Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Sala, Bourabia, Bastoni, Reca; Agudelo, Nzola

Sassuolo

Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos