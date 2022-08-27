Coventry - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 6. hafta heyecanı yaşanırkenCoventry ile Hull City karşı karşıya geliyor. İngiltere'nin önemli takımlarından Coventry ile Hull City'nin muhtemel 11leri, maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu da merak ediliyor.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2022- 15:40 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022- 15:40