İtalya Serie A'nın 3. hafta karşılaşmasında, Milan - Bologna kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Bologna maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak yayınlayan kanal bulunmamaktadır.

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MILAN - BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan

Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud

Bologna

Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Cambiaso; Barrow, Arnautovic