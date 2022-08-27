İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
JUVENTUS - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Juventus - Roma maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak yayınlayan kanal bulunmamaktadır.
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JUVENTUS - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Juventus
Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic
Roma
Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham