İtalya Serie A'nın 3. hafta karşılaşmasında, Juventus ile Roma kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Roma maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak yayınlayan kanal bulunmamaktadır.

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JUVENTUS - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus

Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham