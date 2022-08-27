Manchester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftada Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester City - Crystal Palace maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Sports 3 ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.
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MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Manchester
Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo, Haaland, Foden
Crystal
Guaita; Ward, Anderson, Guehi, Mitchell; Schlupp, Doucoure, Eze; Ayew, Edouard, Zaha