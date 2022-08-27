Manchester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftada Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Crystal Palace maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Sports 3 ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

Manchester City - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester

Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo, Haaland, Foden

Crystal

Guaita; Ward, Anderson, Guehi, Mitchell; Schlupp, Doucoure, Eze; Ayew, Edouard, Zaha