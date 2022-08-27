Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Liverpool ile Bournemouth karşı karşıya gelecek Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftada Liverpool ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Bournemouth maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Sports 1 MAX ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

Liverpool - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

LIVERPOOL - BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Diaz

Bournemouth

Travers; Mepham, Senesi, Kelly; Smith, Pearson, Lerma, Zemura; Tavernier, Moore, Christie