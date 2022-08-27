Arsenal - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Arsenal ile Fulham karşı karşıya gelecek Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arsenal - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftada Arsenal ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Fulham maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da beIN Sports 3 ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

Arsenal - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ARSENAL - FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal

Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Thomas, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Gabriel Jesus

Fulham

Leno; Tete, Adarabioyo, Ream, Robinson; Reed, Palhinha; Stansfield, Pereira, Cordova-Reid; Mitrovic