Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Chelsea ile Leicester City karşı karşıya gelecek Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftada Chelsea - Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Leicester City maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Sports 2 MAX ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

Chelsea - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

CHELSEA - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea

Mendy; Azpilicueta, Silva, Cucurella; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount, Sterling; Havertz

Leicester City

Ward; Castagne, Amartey, Evans, Justin; Ndidi, Dewsbury-Hall; Perez, Maddison, Barnes; Vardy