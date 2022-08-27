İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cremonese ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CREMONESE - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Cremonese - Torino maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak yayınlayan kanal bulunmamaktadır.
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CREMONESE - TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Cremonese
Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Buonaiuto; Okereke, Dessers
Torino
Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Aina; Radonjic, Vlasic; Sanabria