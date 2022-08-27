İtalya Serie A'nın 3. hafta karşılaşmasında, Cremonese ile Torino kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Lazio - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cremonese ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CREMONESE - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cremonese - Torino maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak yayınlayan kanal bulunmamaktadır.

Cremonese - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

CREMONESE - TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cremonese

Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Buonaiuto; Okereke, Dessers

Torino

Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Aina; Radonjic, Vlasic; Sanabria