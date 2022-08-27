FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? Ferençvaroş - Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi grup fikstürlerinin belli olmasının ardından Trabzonspor'un Ferençvaroş ile rakip olduğunu öğrenen futbolseverler, araştırmalara başladı. Maçın hangi gün olacağı, saati ve cannlı yayınlanacağı kanalı araştıran vatandaşlar için biz de haberimizde bu detaylara yer verdik. İşte Ferençvaroş - Trabzonspor maçı tarihi, günü ve saati...

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimlerinin yapılmasıyla birlikte Trabzonspor'un grup fikstürü belli oldu. Fenerbahçe Dinamo Kiev ile eşleşirken Trabzonspor'un rakibi ise Ferençvaroş oldu. Fikstürlerin açıklanmasıyla vatandaşlar arama motorlarında Ferençvaroş - Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Ferençvaroş - Trabzonspor karşılaşmasının tüm detayları...

FERENÇVAROŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nda oynayacağı maçların tarihleri açıklandı. Trabzonspor'un, H grubunda Kızılyıldız, Monaco ve Ferençvaroş ile eşleşmesinin ardından bordo mavililerin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların fikstürü de belli oldu. 8 Eylül 2022 Perşembe günü yapılacak karşılaşmanın saati, TSİ ile 22.00 olarak duyuruldu. Maçın canlı olarak yayınlanacağı kanal ise henüz açıklanmadı.

8 Eylül Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ferençvaroş - Trabzonspor karşılaşması, sporseverler tarafından heyecanla beklenirken diğer maç tarihleri ise şöyle açıklandı:

8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor

15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız

6 Ekim Monaco-Trabzonspor

13 Ekim Trabzonspor-Monaco

27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor

3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros

FERENÇVAROŞ HAKKINDA

Ferençvaroş, Macaristan'ın futbol takımlarından birisidir. Ferenc Springer tarafından 1899'da Budapeşte'de kurulmuştur. Branşları; erkek futbolu, kadın futbolu, kadın hentbolu, erkek buz hokeyi, erkek sutopu, bisiklet, jimnastik, güreş ve yüzmedir.

Kulüp renkleri yeşil-beyaz, takma adı ise "Yeşil Kartallar"dır. Macaristan Liginde 33 kez şampiyon olarak ligin en çok kupa kazanan takımıdır. 2005-06 sezonunda UEFA kriterlerine uymadığı için Macaristan Liginde küme düşürülmüştür.

FERENÇVAROŞ KADROSU