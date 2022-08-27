FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? Ferençvaroş - Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimlerinin yapılmasıyla birlikte Trabzonspor'un grup fikstürü belli oldu. Fenerbahçe Dinamo Kiev ile eşleşirken Trabzonspor'un rakibi ise Ferençvaroş oldu. Fikstürlerin açıklanmasıyla vatandaşlar arama motorlarında Ferençvaroş - Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Ferençvaroş - Trabzonspor karşılaşmasının tüm detayları...
FERENÇVAROŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nda oynayacağı maçların tarihleri açıklandı. Trabzonspor'un, H grubunda Kızılyıldız, Monaco ve Ferençvaroş ile eşleşmesinin ardından bordo mavililerin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların fikstürü de belli oldu. 8 Eylül 2022 Perşembe günü yapılacak karşılaşmanın saati, TSİ ile 22.00 olarak duyuruldu. Maçın canlı olarak yayınlanacağı kanal ise henüz açıklanmadı.
8 Eylül Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ferençvaroş - Trabzonspor karşılaşması, sporseverler tarafından heyecanla beklenirken diğer maç tarihleri ise şöyle açıklandı:
- 8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor
- 15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız
- 6 Ekim Monaco-Trabzonspor
- 13 Ekim Trabzonspor-Monaco
- 27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor
- 3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros
FERENÇVAROŞ HAKKINDA
Ferençvaroş, Macaristan'ın futbol takımlarından birisidir. Ferenc Springer tarafından 1899'da Budapeşte'de kurulmuştur. Branşları; erkek futbolu, kadın futbolu, kadın hentbolu, erkek buz hokeyi, erkek sutopu, bisiklet, jimnastik, güreş ve yüzmedir.
Kulüp renkleri yeşil-beyaz, takma adı ise "Yeşil Kartallar"dır. Macaristan Liginde 33 kez şampiyon olarak ligin en çok kupa kazanan takımıdır. 2005-06 sezonunda UEFA kriterlerine uymadığı için Macaristan Liginde küme düşürülmüştür.
FERENÇVAROŞ KADROSU
- Gergő Szécsi
- Abraham Frimpong
- Gergő Lovrencsics (2. Kaptan)
- Tokmac Nguen
- Oleksandr Zubkov ( Shakhtar'dan kiralık)
- Ihor Kharatin
- Leandro (kaptan)
- Eldar Ćivić
- Dávid Sigér
- Bálint Vécsei
- Mikalay Signevich
- Endre Botka
- Kenneth Otigba
- Lukács Bőle
- Miha Blažič
- Marcel Heister
- Lasha Dvali
- Tamás Priskin
- András Csonka
- Gastón Lodico
- Ammar Ramadan
- Franck Boli
- Krisztofer Szerető
- Isael
- Dénes Dibusz (3. kaptan)
- Michal Škvarka
- Roland Varga
- Dávid Gróf
- Somáli