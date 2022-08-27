Brighton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Brighton ile Leeds United karşı karşıya gelecek Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Brighton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftada Brighton - Leeds United United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Leeds United United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Leeds United United maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşmayı canlı yayın olarak veren bir kanal bulunmuyor.

Brighton - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BRIGHTON - LEEDS UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brighton

Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; March, Caicedo, MacAllister, Trossard; Gross, Lallana; Welbeck

Leeds United

Meslier; Kristensen, Koch, Llorente, Struijk; Roca, Adams; James, Aaronson, Harrison; Rodrigo