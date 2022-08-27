Brentford - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Brentford - Everton karşı karşıya gelecek Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Brentford - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftada Brentford ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Everton maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

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BRENTFORD - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brentford

Raya; Henry, Mee, Jansson, Hickey; Janelt, Norgaard, Dasilva; Lewis-Potter, Toney, Mbeumo

Everton

Pickford; Holgate, Coady, Tarkowski; Mykolenko, McNeil, Iwobi, Patterson; Gordon, Rondon, Gray