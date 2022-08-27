İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler araştırılmaya devam ederken; 'Almeria - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Almeria ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeria - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMERIA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeria - Sevilla maçı 27 Ağustos Cumartesi saat 23.00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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ALMERIA - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Almeria

Martinez; Ely, Babic, Kaiky; Chumi, Robertone, Eguaras, Costa, Akieme; Sadiq, Ramazani

Sevilla

Bono; Navas, Rekik, Nianzou, Telles; Gomez, Fernando, Delaney; Lamela, Mir, Ocampos