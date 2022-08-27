İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler araştırılmaya devam ederken; 'Rayo Vallecano - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Rayo Vallecano ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Mallorca maçı 27 Ağustos Cumartesi saat 20.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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