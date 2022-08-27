Mainz - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Mainz - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Mainz ile Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Mainz ile Bayer Leverkusen maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Mainz - Bayer Leverkusen karşılaşmasının detayları haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2022- 13:30