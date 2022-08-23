UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Kızılyıldız ile Maccabi Haifa karşı karşıya geldi. 3-2 biten ilk maçın ardından, zorlu eşleşmenin rövanş mücadelesini 2-2 sona erdi ve İsrail ekibi turun sahibi oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Pesic ve 43. dakikada Ivanic kaydetti.
Konuk takımın golleri ise 45+2. dakikada Sundgren ile 90. dakikada Pavkov (k.k) attı.
Maccabi Haifa bu sezon Devler Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanırken, Kızılyıldız ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.