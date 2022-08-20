Monaco - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Monaco sahasında Lens'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Monaco - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2022- 15:33
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Monaco ile Lens karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Monaco - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MONACO - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Monaco - Lens maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.
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