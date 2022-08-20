Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Monaco sahasında Lens'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Monaco - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Monaco ile Lens karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Monaco - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Lens maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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