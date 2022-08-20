Mallorca - Real Betis İspanya La Liga'nın 2. hafta maçında kozlarını paylaşacak ve Mallorca, Real Betis'i sahasında ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken;Mallorca - Real Betis maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri haberimizde...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Mallorca ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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MALLORCA - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Real Betis maçı 20 Ağustos Cuma saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

MALLORCA - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca:

Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raillo, Copete, Costa; Kang-in, Grenier, Battaglia, D Rodriguez; Muriqi

Real Betis:

Silva; Ruibal, Pezzella, Gonzalez, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Rodri, Fekir, Juanmi; Iglesias