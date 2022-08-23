UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Apoel ile Djurgarden karşı karşıya geldi.

Maglica, Apoel adına maçın 7. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti. 23. dakikada Blum ile farkı 2'ye çıkartan Kıbrıs ekibi, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Djurgarden farkı 1'e indiren golü 68. dakikada Anderson ile buldu. Tekrar bastıran ev sahibi Marquinhos ile 73. dakikada skoru 3-1 yaptı. Ancak maçın 90. dakikasında Djurgarden, rakibinin tüm umutlarını yok etti ve Asoro ile skoru belirledi. skoru tayin etmiş oldu.

İlk maçı evinde 3-0 kazanan Djurgarden, rövanş karşılaşmasını 3-2 kaybetmesine karşın UEFA Konferans Ligi gruplarına kalmayı başardı.