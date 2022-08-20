Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Leverkusen ile Hoffenheim Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Leverkusen - Hoffenheim maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Leverkusen - Hoffenheim karşılaşmasının detayları haberimizde...

Almanya Bundesliga'da 3. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Leverkusen ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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LEVERKUSEN - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leverkusen - Hoffenheim maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da Tivibu Spor 3'te ve beIN Max 1'de canlı yayınlanacak.