İspanya La Liga ikinci haftasında Athletic de Bilbao ile Valencia San Mames'nde oynanayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Athletic Bilbao ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Valencia maçı 21 Ağustos Pazartesi saat 18:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Athletic Bilbao - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ATHLETIC BILBAO - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

ATHLETİC BİLBAO

Simon; Marcos, Vivian, Alvarez, Berchiche; Zarraga, Vesga, Muniain; Williams, Villalibre, Berenguer

VALENCİA

Mamardashvili; Correia, Mosquera, Diakhaby, Vazquez; Musah, Guillamon, Soler; Castillejo, Duro, Lino