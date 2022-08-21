Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Strasbourg sahasında Stade Reims'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Strasbourg - Stade Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Strasbourg ile Stade Reims karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Strasbourg - Stade Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - STADE REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Stade Reims maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 14:00'te beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

Strasbourg - Stade Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

STRASBOURG - STADE REIMS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

STRASBOURG

Sels; Le Marchand, Nyasmi, Djiku; Delaine, Aholou, Bellegarde, Thomasson, Lienard; Diallo, Gameiro

REIMS

Pentz; Ito, Gravillon, Abdelhamid; Busi, Matusiwa, Munetsi, Locko; Van Bergen, Doumbia; Balogun