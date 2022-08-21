West Ham United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında West Ham United - Brighton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. haftada West Ham United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle - Manchester City 21 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Newcastle - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

NEWCASTLE - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United

Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Almiron, Joelinton, Guimaraes, Willock, Saint-Maximin; Wilson

Manchester City

Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Foden