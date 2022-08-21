Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Angers sahasında Brest'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Angers - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Angers ile Brest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Angers - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Brest maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 16:00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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