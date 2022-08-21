Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lille sahasında PSG'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2022- 15:33
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lille ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LILLE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lille - PSG maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
Lille - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...