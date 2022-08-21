Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lille sahasında PSG'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lille ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - PSG maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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