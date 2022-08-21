Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Rennes sahasında Ajaccio'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Rennes - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Rennes ile Ajaccio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Rennes - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - AJACCIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Ajaccio maçı21 Ağustos Pazar günü saat 18:05'da beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

Rennes - Ajaccio maçını canlı takip etmek için tıklayın...