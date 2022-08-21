Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Clermont sahasında Nice'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Clermont - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Clermont ile Nice karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Clermont - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLERMONT - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Clermont - Nice maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 16:00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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